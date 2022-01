Frau steckt Küche in Brand und greift Retter an

Eine 63 Jahre alte Taufkirchnerin hat am Dienstag beim Kochen ihre Wohnung in Brand gesteckt und anschließend einen Feuerwehrmann attackiert. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Nachbarin das Feuer gegen 15.15 Uhr und verständigte die Rettungsleitstelle. Der Brand in der Küche konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Ölgemisch entzündet. Die 63-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und sollte mit dem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wollte die Wohnung jedoch nicht verlassen und griff sogar einen Feuerwehrmann an. Polizisten holten sie unter Zwang aus der Wohnung. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens wurde die 63-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Den durch das Feuer entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.