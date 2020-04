Für den Köglwirt im Sport- und Freizeitpark hat die Gemeinde Taufkirchen kürzlich einen Pächter gefunden, nun sucht das Rathaus für ein weiteres Lokal einen neuen Betreiber: Weil die langjährige Wirtin im Haus des Sports ihren Ende August auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert hat, braucht es dort einen Nachfolger. "Wir haben die Gaststätte ausgeschrieben, und es sind auch vier Bewerbungen eingegangen", berichtet Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Infolge der Corona-Krise könnten die Interessenten jedoch derzeit die Räume nicht besichtigen. Daher werde sich die Neuverpachtung womöglich etwas verzögern, schätzt Sander. "Stand jetzt wollen wir die Bewerbungen in der Mai-Sitzung des neuen Gemeinderats besprechen." Überdies müsse man klären, inwieweit der künftige Betreiber bauliche Änderungen in der gemeindeeigenen Gaststätte wünsche.

Das Lokal verfügt über einen Gastraum mit 60 Plätzen, ein Nebenzimmer für 30 Personen sowie eine Terrasse samt Wirtsgarten mit Blick auf den Fußballplatz. Seiner zentralen Lage wegen hätte die Gaststätte "eigentlich großes Potenzial", findet Sander, "zum Beispiel für eine Sportsbar". Das Problem seien aber die beengten Räume und vor allem die kleine Küche. "Deshalb gehe ich eher davon aus, dass es so bleiben wird, wie es im Moment ist", sagt der Bürgermeister. Dabei sei die Gegend rund um die Gaststätte stark frequentiert - von Sportlern, Eltern der umliegenden Kitas sowie etlichen Stammgästen, so Sander. Zudem würden dort künftig noch mehr Fußballer verkehren, schließlich plant die Gemeinde den Umbau des weiter nördlich gelegenen Sportplatzes im Käfig in ein Kunstrasenfeld. "Hier laufen gerade die Ausschreibungen", berichtet Sander. Erst vor wenigen Wochen hatte der Bürgermeister Vollzug bei einer anderen gemeindeeigenen Gaststätte gemeldet: dem Köglwirt im Sportpark. Dort werden die Gebrüder Zinner als neue Pächter einziehen, die bereits die nach ihnen benannte Gastronomie im Ritter-Hilprand-Hof betreiben. Sie planen Sander zufolge im Köglwirt ein neues Konzept "für junges Publikum" und "auf der Basis von Bowls und Burgern". Noch im Februar hatte der Bürgermeister die Hoffnung geäußert, dass die seit 2018 leerstehende Gaststätte Mitte Mai öffnen könnte. Doch die Corona-Krise werde die Wiedereröffnung nun verzögern, sagt Sander. Zudem stehen in der Gaststätte noch Umbauarbeiten an.