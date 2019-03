28. März 2019, 22:00 Uhr Taufkirchen Blitz hinter Glas

Freiwillige Feuerwehr stellt altes Löschfahrzeug aus

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Noch bis vor 25 Jahren ist der altehrwürdige Opel Blitz, Baujahr 1955, für die Freiwillige Feuerwehr Taufkirchen im Einsatz gewesen. Danach wurde das erste eigene Löschfahrzeug in der Geschichte der Wehr ausrangiert, aber nicht aussortiert. Vielmehr restaurierten die Feuerwehrler das Gefährt, meldeten es als Oldtimer an und präsentieren es seither an Festtagen oder bei historischen Paraden. Ansonsten aber bleibt der schmucke rote Blitz den Augen der Öffentlichkeit verwehrt - und noch ein weiteres Problem gebe es, sagt Günter Neuhaus, Vorsitzender des Feuerwehrvereins: Das historische Fahrzeug stehe momentan im Alarmbereich in der Garage des Feuerwehrhauses, nehme dort Platz weg, "und es besteht immer die Gefahr, dass es touchiert und beschädigt wird". Aus diesem Grund soll der 1955er Opel Blitz nun einen besonderen Platz bekommen. Direkt vor dem Feuerwehrhaus auf dem dortigen Parkplatz. Weithin sichtbar von der Tölzer Straße aus. Und in einer Art gläsernen Garage.

"Es geht uns darum, dass wir das Auto der Bevölkerung zeigen", erläutert Günter Neuhaus. Außerdem wolle man damit Werbung für die Arbeit der Feuerwehr machen. "Das sieht jeder, der daran vorbeifährt. Und gerade viele Kinder werden sicher sagen: Boah, schau mal, ein Feuerwehrauto. Das will ich mir anschauen!" Neben dem Opel Blitz sollen in dem gläsernen Pavillon auch andere historische Geräte und eine Schautafel zur Geschichte der Taufkirchener Feuerwehr zu sehen sein. Im Grunde wie ein kleines, kostenloses Open-Air-Museum für Spaziergänger, findet Neuhaus. Der Vereinschef betont, dass es etwas Derartiges im gesamten Landkreis bislang noch nicht gebe. Seine Feuerwehr habe jedoch schon mit einer Firma gesprochen und sich ein Angebot eingeholt. "Das ist im Grunde wie ein Wintergarten mit einem Satteldach", sagt Neuhaus. "Dazu kommen ein Frostschutz und eine leichte Beleuchtung."

Um den Unterhalt der gläsernen Garage würde sich die Feuerwehr kümmern; überdies wolle sie sich beim Bau einbringen - finanziell sowie mit Eigenleistungen. Die Kosten komplett übernehmen könne man aber nicht, sagt Neuhaus. "Da sind wir auf einen Zuschuss von der Gemeinde angewiesen." Vonseiten des Bauausschusses im Gemeinderat kamen jedenfalls schon mal zustimmende Signale. Nachdem Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) am Ende der jüngsten Sitzung um ein Meinungsbild gebeten hatte, äußerten sich mehrere Räte betont positiv.