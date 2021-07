Die Gemeinde Taufkirchen will den bislang rein ehrenamtlichen Bildungspaten an der Grundschule am Wald künftig eine Aufwandsentschädigung von elf Euro pro Stunde zahlen. Das hat der Sozialausschuss des Gemeinderats beschlossen und sich für eine Übernahme der Kosten in Höhe von 1200 Euro in diesem und 4000 Euro im nächsten Jahr ausgesprochen. Hintergrund der Entscheidung ist die Tatsache, "dass wir uns inzwischen wahnsinnig schwer tun, Ehrenamtliche zu finden, die das völlig umsonst machen", sagte Andreas Bayerle, der Sozialreferent der Gemeinde.

Ihm zufolge sind es bislang vor allem ältere Menschen, die unter dem Dach der Integrationsbezogenen Sozialen Arbeit (ISA) einmal pro Woche mit Kindern der Grundschule am Wald gezielt an deren schulischen Schwächen arbeiten - im Grunde wie bei einem Nachhilfeangebot, nur dass die Eltern hierfür nichts bezahlen. In den vergangenen Jahren habe man stets eine "kleine Gruppe" von Schülerinnen und Schülern, die in der Regel aus bildungsfernen Familien stammen, auf diese Weise unterstützen können, so Bayerle. Der Bedarf an der Schule sei jedoch meist höher gewesen. Daher wolle man das Angebot nun "nicht nur aufrecht erhalten, sondern eventuell sogar noch ausbauen", sagte der Sozialreferent.

Bayerle äußerte die Hoffnung, dass die Gemeinde durch das Bezahlen einer Aufwandsentschädigung vermehrt Studierende für das Programm gewinnen könne. Für diesen Weg plädierte auch Maike Vatheuer-Seele (FDP) - gerade mit Blick auf die Folgen der Pandemie für viele Kinder. "Wir sollten bei den umliegenden Universitäten und Fachhochschulen werben", sagte sie. "Der Impfturbo zündet jetzt, aber es muss auch der Bildungsturbo gezündet werden - sonst sehe ich düstere Zeiten auf uns und unsere Kinder zukommen." Der Sozialausschuss sprach sich letztlich einstimmig für einen Ausbau der Bildungspatenschaften an der Grundschule am Wald aus. Die Kosten für dieses Programm tragen je zur Hälfte die Gemeinde und der Landkreis.