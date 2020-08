"Sanfte Bewegung nach der Geburt" bietet ein Kurs im Taufkirchner Integra-Haus der Familie für alle Mamas mit Babys zwischen acht Monaten und eineinhalb Jahren an. Er beginnt am 17. September mit Übungen für Beckenboden, Bauch- und Rückenmuskulatur. Von Mal zu Mal steigern die Teilnehmerinnen langsam ihre Fitness. Ein abgeschlossener Rückbildungskurs ist nicht erforderlich, da das Hauptaugenmerk auf der Wahrnehmung und Kräftigung der Beckenbodenmuskeln liegt. Spiel und Entspannung für Mutter und Kind kommen nicht zu kurz. Quereinstieg ist nach Rücksprache möglich. Kursleiterin ist die Hebamme Christina Göldner. Die Stunden finden jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Anmeldungen per E-Mail an faze@integra-hachinger-tal.de oder Telefon 089/679 71 15 80.