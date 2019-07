2. Juli 2019, 22:04 Uhr Taufkirchen Betrunkener wirft Zeitungskasten aufs Gleis

Ein Betrunkener hat am Montagabend am Taufkirchner S-Bahnhof beinahe ein Zugunglück provoziert. Der 29-Jährige aus München warf nach Angaben der Bundespolizei gegen 22.15 Uhr einen Zeitungsständer auf das Gleis Richtung Innenstadt. Dass die Sache glimpflich ausging, ist dem Fahrer einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn zu verdanken. Er beobachtete den Vorfall und informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Diese warnte wiederum den Fahrer der nächsten S-Bahn Richtung München, der seinen Zug daraufhin vor Taufkirchen kontrolliert zum Stehen brachte. Nachdem ein Unbekannter den Zeitungsständer aus dem Gleisbett geholt hatte, konnte die S-Bahn weiterfahren. Der Tatverdächtige, der einen Alkoholwert von fast zwei Promille aufwies, wurde von einer Streife der Landespolizei gestellt und der für die Bahnhöfe zuständigen Bundespolizei übergeben. Diese ermittelt nun gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung.