10. September 2018, 13:18 Uhr Taufkirchen Betrunkener verursacht Unfall und schläft am Steuer ein

Erst kracht ein 43-Jähriger in Taufkirchen zweimal gegen ein geparktes Auto und ist kaum zu wecken, dann versucht er zu flüchten.

Von Wolfgang Krause

Manche Menschen werden müde, wenn sie zu viel getrunken haben, manche aggressiv. Ein 43 Jahre alter Autofahrer zeigte am frühen Samstagmorgen in Taufkirchen nach einem Unfall beide Symptome im Wechsel: Passanten fanden ihn laut Polizei gegen 1.40 Uhr am Lindenring schlafend hinter dem Steuer, nachdem er offensichtlich gegen einen geparkten Wagen gefahren war.

Als sie gegen die Scheibe klopften, wachte der 43-Jährige kurz auf, gab Gas und rammte erneut das Auto vor ihm. Dann schlief er wieder ein. Dem zu Hilfe gerufenen Rettungsdienst gelang es zwar, den Fahrer zu wecken und aus dem Auto zu bewegen. Allerdings begann der 43-Jährige sofort, die Helfer anzupöbeln. Dann stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon.

Die Fahrer des Rettungswagens verfolgten den Betrunkenen, der teilweise rückwärts fuhr und eine rote Ampel missachtete, bis zur Dorfstraße. Dort übernahmen Polizisten die Verfolgung, bis sie ihn schließlich am Heimgarten stellten. Ein Alkohol-Schnelltest ergab, dass der Mann 1,7 Promille hatte. Der Schaden, den er angerichtet hat, wird auf 1800 Euro geschätzt.