13. Februar 2019, 21:58 Uhr Taufkirchen Besuch im Sektionssaal

Eine Führung hinter die Kulissen des Instituts für Pathologie am Klinikum Schwabing und die Siegfried-Oberndorfer-Lehrsammlung bietet die VHS Taufkirchen am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr. Oberpräparator Alfred Riepertinger zeigt den Sektionssaal, in dem immer wieder Szenen der Fernsehkrimis "Tatort" und "Der Alte" gedreht werden. Außerdem erzählt er spannende Geschichten aus seinem Berufsleben, beispielsweise wie er den Leichnam von Franz-Josef Strauß unter Polizeischutz einbalsamierte. Anmeldung und Informationen unter Telefon 089/61 451 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de. Die Anmeldegebühr beträgt zehn Euro.