4. August 2019, 21:33 Uhr Taufkirchen Beratung in den Ferien

Der Familienstützpunkt Taufkirchen, Pappelstraße 2, berät Eltern auch in den Ferien. Wer Themen hat, die ihn auch in den Ferien beschäftigen, kann sich bei Lydia-Maria Schulz melden. Sie bietet die nächsten Beratungstermine am Mittwoch, 7. August, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr an. Die Anmeldung ist telefonisch unter 089/67 97 35-412 oder per E-Mail an die Adresse schulz@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de möglich. Die Beratung ist kostenfrei.