Weil er andere Gäste einer Shisha-Bar am Taufkirchner S-Bahnhof im Streit mit einem Messer bedroht hat, ist ein 30 Jahre alter Mann von einem Großaufgebot der Polizei festgenommen worden. Mitarbeiter der Bar hatten nach Angaben des Münchner Polizeipräsidiums am Montagabend gegen 19 Uhr die Notrufnummer 110 gewählt. Die Polizei rückte mit 30-USK-Beamten und fünf Streifen an. Als die Polizisten eintrafen, saß der 30-Jährige aus Taufkirchen an einem Tisch im Außenbereich und hantierte dort mit einem insgesamt etwa 20 Zentimeter langen Klappmesser herum. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der 30-Jährige im psychiatrischen Isar-Amper-Klinikum in Haar untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung gegen ihn.