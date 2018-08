17. August 2018, 21:52 Uhr Taufkirchen Bavarian Challenge

Taufkirchner Taekwon-Dokas laden für Samstag, 18. August, zu ihrer zweiten "Bavarian Challenge". Der Laufwettbewerb führt über eine Strecke von 600 Metern, die laut Veranstalter ein bis hundert Mal gelaufen werden kann. Start der Challenge ist am Samstag um 8 Uhr am Sport- und Feizeitpark in Taufkirchen am Kögelweg 99. Bisher sind 45 Teilnehmer angemeldet. Wer noch an dem Lauf teilnehmen möchte, kann sich vorab noch beim sportlichen Leiter der Abteilung im SV-DJK Taufkirchen, Jürgen Englerth, per E-Mail (juergen.englerth@pullach-taekwondo.de) anmelden. Im vergangenen Jahr gewann Yannick Kalk über die volle Distanz nach 5 Stunden und 20 Minuten.