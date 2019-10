Der S-Bahnhof Taufkirchen soll auf seiner Westseite behindertengerecht umgebaut werden. Das hat der Bauausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsen Sitzung beschlossen - sofern die Maßnahme vom Städtebauförderprogramm Soziale Stadt bezuschusst wird. Konkret soll das Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung ausgebaut werden; aktuell endet es laut Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) am Bahnsteig. Überdies habe eine Begehung mit dem Behindertenbeirat der Gemeinde gezeigt, dass der jetzige Bodenbelag gerade für Menschen mit Gehhilfen und Krankenfahrstühlen ein Problem darstelle. Daher soll auch die Asphaltfläche auf dem Vorplatz erneuert werden. Die Kosten für den Umbau liegen bei geschätzten 50 000 bis 60 000 Euro. Im Falle einer Förderung im Rahmen des Programms Soziale Stadt könnte die Gemeinde mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten rechnen.