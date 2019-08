12. August 2019, 22:04 Uhr Taufkirchen Bangen ums Seniorenheim

Studie verzögert Planungen für einen Ersatzbau

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

So sehr die Gemeinderäte zuletzt auch gestritten haben über einen Ersatzstandort für das Seniorenheim am Hachinger Bach - in einem sind sich doch alle einig: Es muss schnell gehen. Schließlich läuft der Mietvertrag der Diakonie für das Gebäude am Köglweg nur noch bis 2023. Spätestens dann muss eine neue Heimat bezugsfertig sein, damit die circa 100 Bewohner nicht auf der Straße stehen. Nun kommt es bei der Machbarkeitsstudie für den anvisierten Standort neben dem Wolfschneiderhof zu Verzögerungen. Denn der Gemeinderat hat abermals beschlossen, Angebote für eine solche Untersuchung einzuholen, nachdem er dies bereits in seiner Mai-Sitzung getan hatte.

Dabei wollte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) in der jüngsten Sitzung eigentlich schon einen Schritt weiter gehen und beschließen, mit welchem Investor die Gemeinde beim Neubau des Altenheims eine Zusammenarbeit auslotet. Doch das ging dem Gemeinderat zu schnell: "Wir wollen erst mal klären, ob das Grundstück wirklich so top geeignet ist, sodass wir uns absolut sicher sind", sagte Michael Lilienthal (Freie Wähler). Dafür brauche man eine Machbarkeitsstudie, die nicht vom Investor stamme und unter anderem die Erschließung des Areals betrachte, so Lilienthal. Daher habe der Gemeinderat im Mai beschlossen, eine solche Analyse in Auftrag zu geben, sagte Matteo Dolce (SPD). Doch dies sei von der Verwaltung nicht umgesetzt worden. "Für mich ist es unverständlich, dass wir das jetzt noch mal beschließen müssen", sagte Dolce. "Das ist eine Farce. So kommen wir wirklich in die Bredouille, weil wir Zeitdruck haben."

Der Wortlaut des Beschlusses aus der Mai-Sitzung ließ sich freilich nicht rekonstruieren. Schließlich liegen den Freien Wählern zufolge "seit Monaten" keine Protokolle der Gemeinderatssitzungen vor, da der zuständige Rathausmitarbeiter erkrankt sei. "Es stellt sich somit die ernsthafte Frage, ob diese Gemeinderatssitzungen nicht wiederholt werden müssen, da es keinerlei verlässliche Unterlagen und Aufzeichnungen gibt dahingehend, welche Beschlüsse gefasst oder abgelehnt wurden", heißt es in einem Schreiben der Freien Wähler.

Und auch David Grothe (Grüne) forderte: "Da muss es Vertretungsregelungen geben, die so etwas beheben." Bürgermeister Sander ging darauf in der Sitzung nicht ein. Er erwiderte auf Dolces Kritik am Vorgehen seiner Verwaltung: "Es mag Ihnen wahnsinnig Spaß machen, hier Wahlkampf zu betreiben." Und in Richtung der Gemeinderäte fragte er: "Was wollt ihr denn an Machbarkeit prüfen? Das soll doch der machen, der dort dann baut."

Doch auch Hildegard Riedmaier (CSU) sprach von einem "Missverständnis" zwischen dem Willen des Gemeinderats und dem Tun der Verwaltung. Sie forderte einen Strukturplan für das Areal zwischen Münchner Straße, Winninger Weg, Postweg und der Straße Am Heimgarten. "Nur punktuell das Altenheim zu betrachten, halte ich für zu kurz gesprungen in diesem sensiblen Bereich." Der Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit, Angebote für eine Studie samt Strukturplan von drei Firmen anzufordern.