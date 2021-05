Ein 69-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München ist am Freitag bei einem Unfall in Taufkirchen ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 9.40 Uhr auf der Tegernseer Landstraße in Richtung München gefahren, als er mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen einen Alleebaum prallte. Der 69-Jährige musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Er starb an der Unfallstelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand war kein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. Die Kreisstraße M 2 war für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.