Wer hätte nicht schon einmal gerne den Grund der Ozeane erforscht? Am Dienstag, 28. September, experimentiert die offene Kreativwerkstatt in Taufkirchen mit Nachtleuchtfarben. Durch das Bullauge eines Forschungsbootes gestalten die Teilnehmer einen wunderbaren Blick in die leuchtend bunte Tiefsee. Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, maximal fünf Jungen und Mädchen können teilnehmen. Die Werkstatt im Integra-Haus am Postweg 8 a öffnet von 15.45 bis 16.45 Uhr. Anmeldung per E- Mail an veranstaltung@integra-hachinger-tal.de oder unter www.integra-hachinger-tal.de.