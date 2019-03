6. März 2019, 21:44 Uhr Taufkirchen Ausbildung zum Besucher

Viele Senioren leiden im Alter unter Einsamkeit. Die Kinder haben selten Zeit oder wohnen viel zu weit weg, Freunde sind weggezogen oder schon gestorben. Bereits mit ein oder zwei Besuchsstunden pro Woche kann man einem älteren Menschen etwas Gutes tun, teilen die Malteser mit. Beim Malteser-Besuchsdienst "Mit Hand und Herz" gehe es dabei bewusst nicht um hauswirtschaftliche Hilfen, sondern einfach nur darum Zeit zu teilen mit Gesprächen, mit Vorlesen oder einem Spaziergang. Eine weitere Besonderheit des Besuchsdienstes ist, dass die neuen Besucher fundiert auf die Aufgabe vorbereitet werden. So absolvieren beispielsweise alle einen Erste-Hilfe-Kurs. Außerdem finden regelmäßig Treffen mit anderen Besuchern statt, auch zu gewünschten Fortbildungsthemen. Das Training für den Besuchs- und Begleitungsdienst startet am Montag, 11. März. Es richtet sich an alle, die sich ehrenamtlich in der Besuchsdienstgruppe in Taufkirchen oder anderswo engagieren möchten. Der Kurs läuft über fünf Abende montags und mittwochs jeweils von 18 bis 21 Uhr in der Streitfeldstraße 1 in München. Eine Anmeldung ist bei Elisabeth Mauro unter der Telefonnummer 089 43 60 85 30 oder per Email an elisabeth.mauro@malteser.org möglich.