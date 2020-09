Taufkirchens Kämmerer will trotz Coronakrise und geringer Rücklagen an den geplanten Investitionen festhalten

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Coronakrise hat die Finanzen der Gemeinde Taufkirchen "voll erwischt", wie es Kämmerer Jan Gradl in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausgedrückt hat. Und doch will die Kommune nach seiner Aussage "keine finanzwirtschaftliche Vollbremsung" hinlegen. Vielmehr riet Gradl den Gemeinderäten, begonnene Investitionen durchzuziehen und zugesagte Zuschüsse auszuzahlen. "Wir sollten antizyklisch arbeiten und unsere Maßnahmen durchführen", empfahl der Kämmerer. Zumal infolge der Mehrwertsteuersenkung gerade Großprojekte wie die neue Grundschule, der Bau des Kunstrasenplatzes und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED günstiger würden.

Die prognostizierten Einsparungen sind jedoch gering im Vergleich zu den Einbußen, mit denen die Gemeinde durch die Coronakrise rechnen muss. Nachdem das erste Quartal noch "hervorragend" gelaufen sei, so Gradl, brachen die Einnahmen aus der Einkommensteuer sowie vor allem aus der Gewerbesteuer im zweiten Quartal drastisch ein. So überwiesen die ortsansässigen Firmen in den betreffenden drei Monaten insgesamt bloß 690 000 Euro an die Gemeinde. Aufs Jahr gerechnet erwartet Gradl aktuell Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8,4 Millionen Euro - ursprünglich anvisiert waren 13,8 Millionen Euro. "Das sind 5,4 Millionen Euro, die uns fehlen", sagte Gradl. Als problematisch erweise sich dabei, dass die Gemeinde nicht über größere Rücklagen verfüge. Notfalls müsse man daher im Herbst einen Nachtragshaushalt aufstellen, um neue Kredite aufzunehmen, sagte der Kämmerer. "Ich hoffe das aber nicht."

Größter Posten bei den Investitionen bleibt die neue Grundschule Am Wald, die heuer bisher mit 3,5 Millionen Euro zu Buche geschlagen hat. Dazu kommen Planungskosten in Höhe von 500 000 Euro für die Gemeindewohnungen am Riegerweg sowie 380 000 Euro für die Mittelschule. Für die Sanierung des Bauhofs hat die Gemeinde fast 200 000 Euro ausgegeben, in die IT im Rathaus sind 160 000 Euro geflossen.