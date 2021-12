Im Kampf gegen die Personalnot in Kinderbetreuungseinrichtungen setzt die Gemeinde Taufkirchen weiter auf einen übertariflichen Gehaltszuschlag. Diese sogenannte Arbeitsmarktzulage in Höhe von monatlich 150 Euro wird den Beschäftigten in Krippen und Kindergärten auch im kommenden Jahr gewährt, das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Der Aufschlag, den Erzieherinnen und pädagogische Kräfte auch in der Stadt München und in etlichen Nachbargemeinden erhalten, war in Taufkirchen 2015 befristet eingeführt und seither stets verlängert worden. "Der Fachkräftemangel besteht nach wie vor", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Der Gemeindeverwaltung zufolge sind aktuell 23 Stellen in den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen nicht besetzt. In der Folge können insgesamt 115 Kita-Plätze nicht angeboten werden.