6. März 2019, 21:44 Uhr Taufkirchen Altbürgermeister verlässt die Taufkirchner CSU

Walter Riedle war von 1972 bis 1990 Bürgermeister von Taufkirchen. In den Neunzigerjahren überwarf er sich schon einmal mit der CSU. Jetzt will er für die Freien Wähler antreten.

Walter Riedle kündigt eine Kandidatur für die Freien Wähler an. Die zeigen sich überrascht

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Drei Jahrzehnte nach seinem Abschied als Bürgermeister strebt Walter Riedle zurück in die Politik - aber nicht etwa bei seiner Partei von damals, der CSU. Vielmehr will der 79-Jährige, der von 1972 bis 1990 Rathauschef in Taufkirchen war, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 auf der Liste der Freien Wähler für den Gemeinderat kandidieren. Das hat Riedle in einem offenen Brief an den CSU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Florian Hahn angekündigt, Allein bei den Freien Wählern weiß man von diesem Vorhaben nichts.

In dem Brief schreibt der Altbürgermeister, dass seine CSU-Mitgliedschaft in den Neunzigerjahren geruht habe, da er sich nicht mehr bereit erklärt habe, dem Ortsverband Mitgliedsbeiträge zu leisten. Grund hierfür sei gewesen, dass die Taufkirchener CSU seinerzeit mit der SPD-Fraktion im Gemeinderat und deren Bürgermeister Hartmann Räther "gemeinsame Sache machte", wie es Riedle formuliert. Im Landtagswahlkampf 2018 habe er seine Mitgliedschaft dann wieder reaktiviert - "in dem Glauben, etwas für die CSU tun zu können". Nun aber folgt die Rolle rückwärts: "Mit sofortiger Wirkung" trete er aus der Partei aus, schreibt der Altbürgermeister und führt als Beweggrund eine Mitgliederversammlung der CSU im Februar an.

Bei dieser, so Riedle, habe er vor den Vorstandswahlen eine Stellungnahme zu Bürgermeister Ullrich Sander abgeben wollen, der 2014 als parteifreier Kandidat der CSU den Chefsessel im Rathaus erobert hat. "Dabei wollte ich insbesondere die soziale Kompetenz dieses Mannes herausstellen und dabei seine Haltung mir gegenüber als zu hundert Prozent Schwerbehinderter auf Grund eines Aneurysma und eines linksseitigen Oberschenkelhalsbruchs erwähnen", so Riedle. Allein dazu sei er nicht gekommen, da ihm kurz nach Beginn seiner Ausführungen das Wort entzogen worden sei. "Dieses Verhalten beweist mir, dass die CSU-Ortsgruppe nicht bereit ist, begründete Vorwürfe gegen den Bürgermeister anhören zu wollen", klagt Riedle. Daher werde er bei der Kommunalwahl 2020 für die Freien Wähler kandidieren, was für diese "ein Gewinn" sei, schreibt Riedle. Denn: "Nach meiner Einschätzung werde ich die meisten Stimmen auf mich vereinen."

Bei den Freien Wählern in Taufkirchen allerdings zeigt man sich von Riedles Ankündigung überrascht. "Das ist mir neu", sagt Ortsvorsitzende Dorothy Dittmann-Meixner. Inwiefern ihre Vereinigung die Unterstützung des einstigen Rathauschefs begrüßen würde, lässt Dittmann-Meixner offen. "Das müssten wir erst besprechen", sagt sie. Ebenfalls unbekannt ist Riedles Vorhaben einem weiteren Altbürgermeister, der einst als SPD-Politiker an der Spitze des Taufkirchener Rathauses stand und inzwischen für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt - Eckhard Kalinowski. Der sagt, auf die Pläne seines Vorvorgängers angesprochen: "Ich habe davon noch nichts gehört."

Spricht man Riedle auf diese Unkenntnis an, betont er, dass es in Taufkirchen mehrere freie Wählergruppierungen gebe. Über seine Kandidatur habe er bereits "mit mehreren Personen gesprochen". Jedoch erklären sowohl Maike Vatheuer-Seele, die Ortsvorsitzende der FDP/FWG, als auch ihr Pendant bei der Initiative Lebenswertes Taufkirchen, Erhard Küst, dass sie sich bislang weder mit Riedle unterhalten noch von seinen Plänen erfahren hätten.

Gleiches gilt für die Taufkirchener CSU, zu der der Inhalt von Riedles Schreiben an den Kreisvorsitzenden offenbar noch nicht durchgedrungen ist. "Herr Riedle ist wieder Mitglied in der CSU", sagt Ortsvorsitzende Christiane Lehners. "Mit mir hat Herr Riedle nicht gesprochen." Allerdings bestätigt die Ortsvorsitzende, dass es bei der Mitgliederversammlung einen "kleinen Disput" um Riedles Stellungnahme gab. Diese habe "überhaupt nicht ins Thema gepasst", weshalb man seine Rede frühzeitig unterbrochen habe, sagt Lehners.

Schließlich sei es an diesem Abend um die CSU und deren Arbeit im Ort gegangen - nicht aber um den Bürgermeister, den Walter Riedle in seiner Stellungnahme attackieren wollte. "Herr Sander ist ja gar kein Mitglied der CSU", betont Lehners. "Es war also nicht nur der falsche Ort und die falsche Zeit für dieses Anliegen, sondern wir waren auch der falsche Ansprechpartner."