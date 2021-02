Corona, Homeschooling, Kurzarbeit - Allein- und Getrennterziehende haben momentan viel zu stemmen. Doch sie sind immerhin nicht allein. Vielen geht es genauso. Wer das Bedürfnis hat, sich auszutauschen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, kann sich am Dienstag, 23. Februar, in eine Online-Runde des Familienstützpunkts Taufkirchen einwählen. Themen könnten sein: Wie geht es mir - was könnte mir guttun? Wie gelingt es mir, bei all den Belastungen zugewandt mit meinen Kindern umzugehen? Mitreden kann jeder in dem Gespräch, das von 20.30 bis 22 Uhr gehen soll. Anmeldung ist möglich per E-Mail an kontakt@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de. Der Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.