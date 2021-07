Waghalsige Artistik, Theater, Schattenspiel, Poesie und Spannung - all das verspricht das Gastspiel von "Rio Artistik" am Sportpark in Taufkirchen zu bieten. Dabei wird an diesem und kommenden Wochenende akrobatische Zirkuskunst kombiniert mit einer fantasievollen Geschichte und Live-Gesang. Das Zirkustheater entführt ins Lachland, wo die Mächte des Schattenreichs die allgemeine Fröhlichkeit bedrohen. Die Frage ist, ob Protagonistin Miminella Einhorn es schaffen wird, den Clown wieder zum Lachen zu bringen und das Lachland zu retten. Die Vorstellungen sind am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juli, sowie am 31. Juli und 1. August, Beginn um 16 Uhr. Kartenreservierung ist möglich unter 0176/61 89 62 86, Infos unter www.rioartistik.de.