Ein Maskenverweigerer hat eine 21-Jährige am Dienstagabend in Taufkirchen massiv beleidigt und gefilmt. Nach Angaben der Bundespolizei hatte die junge Frau den 47-Jährigen gegen 20.15 Uhr am S-Bahnhof auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz hingewiesen. Daraufhin wurde er ausfällig, zückte sein Handy und begann, die Frau auf Video aufzunehmen. Selbst als die Polizei eintraf, filmte er weiter. Eine Maske trug er inzwischen, aber unter der Nase. Sein Handy wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung sowie ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz.