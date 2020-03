Nach anfänglichen Schwierigkeiten geht an diesem Mittwoch auch in Taufkirchen eine Corona-Teststation in Betrieb. Hinter dem Sport- und Freizeitpark werden fortan täglich von 10 bis 12 Uhr Verdachtsfälle untersucht, die von der Gemeinde einen Termin erhalten haben. Schließlich sei die Teststation nicht für Jedermann gedacht, "der denkt, ich gehe da mal hin, um mich testen zu lasten", hatte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) vergangenen Donnerstag erklärt. Zugleich hatte er bemängelt, dass die örtlichen Hausärzte den Betrieb der Teststation bislang nicht unterstützen wollten. Doch hier hat es offenbar ein Umdenken gegeben: Man habe nun genug Ärzte und Zahnärzte gefunden, die mit der Gemeinde kooperieren, heißt es aus dem Rathaus. Die Testkits werden durch einen Boten in der Praxis abgeholt, zur Teststation gefahren und danach zurückgebracht, sodass die Mediziner die Abstriche am gleichen Tag ins Labor geben können. Wie in anderen Kommunen handelt es sich auch in Taufkirchen um eine Drive-Through-Station, bei der die Patienten zu keinem Zeitpunkt ihr Auto verlassen. Sander dankt der örtlichen Feuerwehr und der Johanniter Unfall-Hilfe, die die Station betreiben.