Die inzwischen abgerissene alte Schmeide war zuletzt in einem unansehnlichen Zustand.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Wer mit dem Auto oder Fahrrad von Süden in den Taufkirchner Ortsteil Bergham fährt, dem bietet sich seit Kurzem ein ungewohnter Anblick. Rechter Hand taucht zuerst ein Bauzaun auf, dahinter sieht man einen Bagger, zwei Schutthaufen und sonst - nichts. Dort, wo einst die alte Schmiede stand, eines der umstrittensten und heruntergekommensten Gebäude im Ort, herrscht nun Leere. Denn der Besitzer des Grundstücks an der Kreuzung von Tölzer Straße und Hohenbrunner Weg hat das Haus nach langem Leerstand abreißen lassen.

Die Reaktionen der Taufkirchner sind - geht es nach den Kommentaren in den sozialen Medien - geteilt. Während die einen bedauern, dass "wieder ein Stück Geschichte von Taufkirchen" verschwindet, jubeln die anderen, dass das marode Gebäude nach jahrelanger Untätigkeit nun endlich weg ist und etwas Neues entstehen kann.

Zu Zweiteren gehört Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei): "Die ganze Zeit ist gejammert worden über die alte Schmiede und ihren Zustand", sagt er. "Und jetzt tut sich endlich was, und trotzdem jammern einige weiter. Ich bin jedenfalls froh, dass dieser Schandfleck weg ist. Schon jetzt ist es, ohne das Gebäude, eine Verbesserung. Außerdem hat man wieder einen freien Blick aufs alte Rathaus."

Dieser Blick wird vermutlich aber bald wieder versperrt sein, sobald ein Neubau auf dem Areal hochgezogen ist. Aktuell ist freilich unklar, was dort entstehen wird - schließlich gibt es noch keinen genehmigten Bauantrag. Dabei hat es in den vergangenen Jahren wahrlich nicht an Ideen für das Grundstück gemangelt.

So beschäftigte sich der Gemeinderat 2018 mit den Plänen eines Investors für ein Boardinghaus, also eine Art Hotel, das Zimmer und Apartments meist für längere Zeit vermietet. Doch vor allem wegen der zu geringen Zahl von Parkplätzen lehnte der Bauausschuss einen entsprechenden Vorbescheidsantrag ab.

In der Folge rechneten viele Gemeinderäte damit, dass der Investor die Pläne für sein Boardinghaus überarbeiten werde. Doch stattdessen herrschte erst einmal Funkstille - bis ein Jahr später plötzlich ein neues Vorhaben auf den Tisch kam. So beantragte der Grundstückseigner die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses samt Tiefgarage, mit 14 Wohnungen und einer Gastronomie im Erdgeschoss.

Doch erneut verweigerte der Bauausschuss des Gemeinderats die Zustimmung. Zum einen störte sich das Gremium wieder an den zu knapp bemessenen Parkplätzen, zum anderem lehnten einige Gemeinderäte das geplante Tiefgaragenkonzept mit einem Autoaufzug ab.

Seit der Entscheidung sei die Bauabteilung der Gemeindeverwaltung in Kontakt mit dem zuständigen Architekten, berichtet Bürgermeister Sander. Er geht davon aus, dass in den kommenden Wochen ein neuer, überarbeiteter Bauantrag im Rathaus eingehen wird. "Der Bebauungsplan schreibt an dieser Stelle eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe vor", betont der Bürgermeister.

Und an diese Vorgabe habe sich der Antragsteller zu halten. Überdies muss er - anders als zuletzt - die Gemeinderäte von seinen Plänen überzeugen. Andernfalls dürfte dort, wo dereinst die alte Schmiede stand, noch für längere Zeit eine Lücke klaffen.