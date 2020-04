Taufkirchner können Gartenabfälle in haushaltsüblichen Mengen zum Wertstoffhof in der Karwendelstraße 5 bringen. Dort ist Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet, sowie am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr. Weil in der Corona-Krise dort mit hohen Wartezeiten zu rechnen ist, können Gartenabfälle direkt bei der Firma Ganser angeliefert werden. Dazu kann man im Rathaus einen Berechtigungsschein telefonisch anfordern, der dann per Post zugesandt wird. Telefon: 089/666722-250, -251 oder -252 sowie 089/666722-302. Die Bestätigung ermöglicht eine einmalige und kostenlose Anlieferung direkt bei der Firma Ganser in Kirchstockach, Taufkirchner Straße 1. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 7 bis 16.30 Uhr, Freitag 7 bis 15.30 Uhr, im April und Mai auch Samstg 8 bis 11.30 Uhr.