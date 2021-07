Mit abwechslungsreichen Angeboten und Aktionen möchte die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Fünf- bis Zehnjährigen in den ersten beiden Wochen der Sommerferien die Zeit vertreiben. Von 2. bis 13. August stehen jeweils werktags von 8 bis 15.30 Uhr zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Geplant sind vielfältige Ausflüge, Naturerlebnis- und Forschertage, Kreativ- und Kochworkshops, Planschtage, eine Spieleolympiade und viel Erholung. Auch einzelne Tage sind buchbar. Die Betreuungsgebühr beträgt pro Tag mit Verpflegung 20 Euro und Materialkosten. Etwaige Eintrittsgelder und Fahrtkosten werden demnach extra berechnet. Der Ferienspaß findet im Haus und Garten der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen am Ahornring 119 statt. Eine Anmeldung ist von sofort an unter der Telefonnummer 089/66 60 91 80 oder per E-Mail an info@nachbarschaftshilfe-taufkichen.de möglich.