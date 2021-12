Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein 51 Jahre alter Autofahrer aus München, der sich mit seinem Wagen an der Autobahnanschlussstelle Taufkirchen-Ost zwei Mal überschlagen hat. Er war am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Richtung München gefahren und wollte an der Ausfahrt die A 8 verlassen. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über den dortigen Erdwall. Im Anschluss überschlug sich das Auto zweifach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr Taufkirchen rückte mit sechs Fahrzeugen an, um die Unfallstelle abzusperren und den Verkehr zu regeln. Die Auffahrt der Anschlussstelle Taufkirchen-Ost auf die A 8 war für eine Stunde etwa gesperrt. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Sachschaden: 30 000 Euro.