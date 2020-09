Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Schon zehn Minuten vor dem ersten Treffen des Bauausschusses nach der Sommerpause sind alle Plätze im Sitzungssaal des Taufkirchner Rathauses belegt. Circa 30 Besucher haben sich eingefunden; draußen vor der Tür warten noch einmal halb so viele. Die Atmosphäre hat etwas von einem Nachbarschaftstreffen, denn fast alle Zuschauer sind Anwohner jenes bisher unbebauten Grundstücks zwischen Birkenstraße und Rotdornweg, nördlich des Marklwegs. Hier soll neuer Wohnraum entstehen, weshalb der Bauausschuss sich mit dem ersten Entwurf für einen Bebauungsplan beschäftigt - der Grund für den Andrang. Denn viele Anwohner lehnen die Pläne ab, fürchten Lärm und Verkehr. Der Bauausschuss jedoch segnet den Planentwurf ab.

Bevor es aber um das Grundstück nahe des Sport- und Freizeitparks geht, äußern zwei Grünen-Gemeinderäte ihre Bedenken über die Zustände im Saal. "Ich finde das sehr beklemmend", sagt Gabi Zaglauer-Swoboda (Grüne) auch mit Blick auf die Corona-Pandemie. "Ich bin die einzige Kontaktperson für meine 93-jährige Mutter. Und ich habe hier drin Angst - für sie." Derweil verweist Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) darauf, dass man die Auflagen einhalte. "Wir müssen Sitzungen abhalten, und wir müssen der Öffentlichkeit eine Chance geben, daran teilzunehmen."

Sander erinnerte daran, dass der Bauausschuss im Juli vom Bauwerber mehrere Änderungen im Entwurf gefordert habe, etwa eine Reduzierung der Grundfläche der Bebauung sowie eine gedrehte Firstrichtung der südlichen Gebäude, um die angrenzenden Bäume zu erhalten. Die Anregungen seien in dem neuen Plan umgesetzt worden, sagt der Rathauschef. "Ich halte den Entwurf, wie er jetzt vorliegt, für verträglich." Laut Bauamtsleiter Stefan Beer will der Investor auf dem Grundstück 29 Reihenhäuser in sieben Baukörpern errichten. Dass die Anwohner eine solche "erhebliche Änderung" in ihrer Nachbarschaft ablehnen, könne er verstehen, sagt Sander. "Aber diese Fläche ist naturgemäß eine, die prädestiniert dafür ist, nachverdichtet zu werden."

Der Entwurf wird nun im Rathaus ausgelegt; Behörden und Bürger können dazu Stellungnahmen abgeben. Diese fließen dann in eine erneute Debatte im Ausschuss ein, ehe der Bebauungsplan nach einer weiteren Auslegungsrunde beschlossen wird.