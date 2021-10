Ludwig van Beethoven und Friedrich Hölderlin sind beide 1770 geboren. Deutschland, ja die ganze Kunstwelt feierte 2020 ihren 250. Geburtstag - soweit das möglich war unter den wechselnden Bedingungen der Pandemie. Die Veranstaltung, die an diesem Sonntag, 3. Oktober, in Taufkirchen stattfindet, gehörte zu den denen, die verschoben werden mussten. Herbert Hanko, der lesen wird, und Pianist Claus Blank, langjähriger Leiter der Taufkirchner Musikschule, werden in einem literarisch-musikalisches Programm ein Bild der beiden Künstler zeichnen. Sowohl Beethoven wie Hölderlin haben Grenzen überwunden und Konventionen gesprengt, der eine wurde taub, den anderen belastete eine schwere psychische Erkrankung. Die Nachholveranstaltung im Kultur und Kongress Zentrum Taufkirchen beginnt um 16 Uhr, weitere Infos unter https://kulturzentrum-taufkirchen.de.