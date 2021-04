Von Udo Watter, Ottobrunn

Als Künstlerin lässt sich Eva Hoffmann nicht gern unter Druck setzen. Einen wesentlichen Teil ihres Œuvres bezeichnet sie als "emotional-abstrakte Malerei" - es sind in leuchtenden Ölfarben fließende Arbeiten, die auf freier Intuition beruhen und einer gleichsam spirituellen Offenheit entspringen. "Ich male, wenn ich Lust habe" sagt sie. "Ich weiß, das ist ein Luxus. Aber Kunst funktioniert nicht gut unter Druck."

Als die gebürtige Ungarin Anfang 2019 den Vorsitz des Kunstvereins Ottobrunn übernahm, war ihre Lust auf dieses Amt allerdings nicht gerade überbordend. Es hatte sich im Vorfeld - nach dem gesundheitsbedingten Rückzug des damaligen Vorsitzenden Ewald Mertes - schlicht niemand gefunden, der den Posten auf sich zu nehmen bereit war, sogar die Auflösung des Vereins stand im Raum. Hoffman, die 2014 nach zwischenzeitlich 16 Jahren in den USA nach Deutschland respektive München zurückgekehrt und Mitglied im KV Ottobrunn geworden war, spürte also einen gewissen Druck, gab nach, und ließ sich aufstellen. "Ich wollte, dass dieser Kunstverein weiter lebt. Das ist so eine schöne und wichtige Sache", sagt Hoffmann.

Nun, zwei Jahre später kann man behaupten, dass er nicht nur weiter lebt, sondern trotz der coronabedingten Erschwernisse und Rückschläge sogar vergleichsweise aufgeblüht ist. Der 1995 gegründete Kunstverein Ottobrunn, lange der einzige (und definitiv der größte) im Landkreis München, dürfte etwa an Bekanntheit deutlich zugelegt haben. Die Zahl der Mitglieder ist seit 2019 signifikant gestiegen - derzeit sind es rund 140, davon die große Mehrheit aktiv und etliche davon junge Künstler. Überdies hat die kleine, feine Institution aus dem Münchner Südosten noch durch neue Formate auf sich aufmerksam gemacht. Zusätzlich zu den regelmäßigen Ausstellungen in der vereinseigenen Galerie "Treffpunkt Kunst" und Highlight-Veranstaltungen wie der deutschlandweit ausgeschriebenen und jurierten Biennale "Artiges" organisieren Hoffmann und ihr umtriebiges Team um die zweite Vorsitzende Katja Ochoa Molano etwa die "Kunstarkaden" im Ottobrunner Ortszentrum. Dabei präsentieren sich Malerinnen, Fotografen, Grafiker und Bildhauerinnen auf der Straße, nicht zuletzt mit der Intention, ihre Arbeiten bekannter zu machen. "Es war ein großer Erfolg", erinnert sich Hoffmann an die Premiere im Herbst 2019. Das neue Format war im Wesentlichen ihre Idee gewesen, auch inspiriert von ihren vielen Jahren im Osten der USA: Die dortigen Kunstvereine, bei denen Hoffmann Mitglied war, wurden auch deswegen besser wahrgenommen - so ihre Erfahrung - , weil sie mal rausgingen aus ihrer Blase, ihre Kunst zum Beispiel auf Märkten zeigten. Für Hoffmann, die lange als Architektin gearbeitet hat, ist es generell wichtig, den Künstlern mehr Öffentlichkeit, ein vielfältigeres Forum zu verschaffen, um sichtbarer zu werden, insbesondere auch den Kreativen, die nicht aus dem akademischen Milieu kommen, sondern Spät- und Quereinsteiger sind. Eine gute Vernetzung, speziell von Künstlerinnen, liegt ihr ebenfalls am Herzen - die historische (und noch nicht komplett überwundene) Benachteiligung von Frauen in der Kunstwelt spielt in Hoffmanns Werken selbst eine größere Rolle. Was sie generell am Verein schätzt, ist die gegenseitige Inspiration. "Dass sich die Künstler untereinander austauschen, ist so wichtig", erklärt Hoffmann. Inzwischen drehen Mitglieder auch Videos von Vernissagen, die online gestellt werden, zudem gibt es weitere Filmchen unter der Rubrik "Ateliergespräche" (zu finden auf www.kunstverein-ottobrunn.de). Die moderne Zeit hat überdies in den Bewerbungsmodalitäten zur Biennale "Artiges" Eingang gefunden - als Konsequenz stieg die Zahl der Bewerber bei der jüngsten Auflage 2020 auf ein Rekordhoch von rund 340. "Es macht sehr viel Spaß", resümiert Eva Hoffmann. Und schränkt ein: "Abgesehen von der Pandemie." Diverse Ausstellungen sind im vergangenen Jahr abgesagt worden, wenngleich der KVO trotz der Einschränkungen ziemlich aktiv war. Vieles soll in diesem Jahr nachgeholt werden, darunter "Artiges", wo sich die Finalisten um den Preisträger Gerhard Silber präsentieren können, sowie die Jahresausstellung der Mitglieder und die "Kunstarkaden".

2020 war im Übrigen auch das Jubiläumsjahr - 25 Jahre Kunstverein Ottobrunn - die meisten geplanten Veranstaltungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Dreh zu einem Film, der aus diesem Anlass gemacht werden sollte und bei dem die Gründerin und langjährige Vorsitzende Doris Laves-Wegat mitwirken sollte, ist auch erst mal verschoben, aber noch nicht ganz abgesagt worden. "Wir haben unsere Ziele noch nicht aufgegeben", sagt Hoffmann, die in Trudering wohnt.

Dazu gehört auch, dass derzeit weiter Ausstellungen organisiert und gezeigt werden - unter den gegebenen strikten Bedingungen. Vom agilen fünfköpfigen Vorstand hat sich Christine Renner, die künstlerische Leiterin des Vereins, allerdings inzwischen zurückgezogen. Die Aufgabe der Kuratorin übernimmt nun interimistisch Katja Ochoa Molano. Natürlich sind auch die anderen Aktivitäten wie Kunstführungen durch Ausstellungen in Museen und Galerien auf Eis gelegt, der monatlichen Künstlerstammtisch fällt ohnehin aus. Für den KVO, der sich besonders die Förderung junger Künstler auf die Fahnen geschrieben hat und unter dessen bekanntesten Mitgliedern der Maler und Illustrator Quint Buchholz ist (und der 2016 gestorbene Max Mannheimer war), arbeitet zudem traditionell gut mit der Gemeinde Ottobrunn zusammen - so entstand etwa der Skulpturengarten und die Gartenlaube der Kunst am Wolf-Ferrari-Haus im Zentrum.

Für Hoffmann, die unter anderem ein Jahr bei Markus Lüpertz an der Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor studiert hat und im Herbst noch an einer Gruppenausstellung in Paris beteiligt war, gilt es, den Schwung, der durch die Pandemie eingebremst wurde, wieder aufzunehmen. Die Künstlerin, die vor mehr als 70 Jahren in Budapest geboren wurde, wirkt freilich so, als verfüge sie über die passende Mischung aus Energie und Gelassenheit. Auch was die eigenen Werke angeht "Ich habe angefangen, jetzt auch realistisch zu malen und mich noch gründlicher in die Kunstwelt einzuarbeiten."

