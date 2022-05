Kolumne von Claudia Wessel, Unterschleißheim

Der Herr führt, die Dame entspannt, schließt die Augen und genießt die Musik, zu deren Takt sie bewegt wird. Sie hat mehrere begeisterte Tanzpartner, die sich alle gerne mit ihr auf dem Parkett vergnügen, ansonsten aber keine Ansprüche stellen. Die Auswahl an Herren bei Tanztee und Tanzabenden ist groß, ein Abend oder Nachmittag ist ein angenehmer Mix diverser Tanzstile und Führungskünste, gewürzt wird die Mischung immer mal wieder von einem echten Könner. Zum musikalischen Sport gibt es unverbindlichen Smalltalk gratis.

Diese Idealvorstellung erfüllt sich leider nur selten. Die Realität sieht eher so aus, dass frau, um sich dem Paartanz widmen zu können, gute Nerven braucht und einige Kröten schlucken muss. Da gibt es etwa Abende, an denen die tanzwütigen Frauen in solcher Überzahl sind, dass die Mehrheit von ihnen selbst mit Damenwahl nicht zum Zuge kommt. Besonders schwierig ist es für jene, die ihren eigenen Angetrauten nicht dazu bringen konnten, mit ihnen zu Andrea-Berg-Schnulzen zu drehen und zu schwingen. Sie müssen zu den Tanz-Herren gerade so nett und verbindlich sein, dass diese sie wieder auffordern, aber eine gute Ausrede finden (Arzttermin, viel Arbeit, Kinder), wenn es um vorgeschlagene Dates fern der Tanzfläche geht. Es ist nun mal so, dass viele Frauen Paartanz lieben, Männer dagegen eher das Tanzen auf sich nehmen, um jemanden kennenzulernen. Eine weitere Herausforderung kann die eigenwillige Mischung von männlichem Selbstbewusstsein und tänzerischem Können sein. So mancher Autodidakt findet seine Beinschwünge besonders einfallsreich, verabscheut die Gleichmacherei in Tanzschulen und springt unverhofft in diverse Richtungen.

Für Frauen, die Kompromisse mit Tanzpartnern lieber vermeiden, sich aber trotzdem gerne nach Musik bewegen möchten, hat der Tanzsportclub Unterschleißheim ein gutes Angebot entwickelt: die neue Gruppe "Single-Dance-Spaß". Auf dem Programm stehen Hip-Hop, Discofox, Line Dance und mehr. Die Gruppe trainiert immer donnerstags (19.15 Uhr, Am Weiher 26). Weder Anmeldung, noch Vorkenntnisse sind erforderlich. Der TSC Unterschleißheim lädt alle zum zweimaligen Schnuppern ein, die danach notwendige Mitgliedschaft im Verein ist günstig. Für Geflüchtete aus der Ukraine ist das Angebot im Rahmen des Ukraine-Hilfsprogrammes des TSC Unterschleißheim grundsätzlich kostenlos. Übrigens: In der Gruppe sind auch Herren willkommen. Und wer weiß, vielleicht findet hier manch eine Dame einen Partner auch für Paartanz.