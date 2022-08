Haar pflegt engen Kontakt zu Ilembula in Tansania. Eine Gruppe aus dem afrikanischen Land ist aktuell zu Besuch in der Gemeinde - Gelegenheit, sich mal richtig auszusprechen. Auf Augenhöhe.

Von Bernhard Lohr, Haar bei München

Schon am Abend davor war es wieder spät geworden. Sie hatten sich bis tief in die Nacht die Köpfe heiß geredet. An diesem späten Montagvormittag sitzen Christine und Edwin Busl mit ihren Gästen aus Tansania auf der Terrasse zusammen. Und die Themen, die sie mit Wilhelm Mgaya ausfechten, mit Bryceson Mbiliwyi und Asifiwe Chanafi, sind wieder die gleichen. Wie sollen Afrika und Europa in Zukunft miteinander umgehen? Wie sehr belastet das koloniale Erbe? Wie findet man gut zum Vorteil aller zusammen? "Nicht jedes Problem ist durch Kolonialismus verursacht", sagt Mgaya, der Schulleiter der Luduga-Secondary-School in Ilembula in Tansania ist. Und Edwin Busl, der Lehrer am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) war und dem Schu-Pa-Verein zur Förderung von Bildung in Tansania vorsteht, sagt: "Wir haben nur eine Chance gemeinsam auf diesem Planeten, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen".

Detailansicht öffnen Das Ehepaar Christine und Edwin Busl hat Gäste aus Tansania zu Besuch: den Schulleiter der Luduga-Secondary-School, Wilhelm Mgaya, Krankenschwester Asifiwe Chanafi und Bryceson Mbiliwyi (Mitte von links). (Foto: Sebastian Gabriel)

Aber was heißt das alles? Der deutsche Kolonialismus war grausam, er hat vieles zerstört und wirkt nach. Tansania (damals Tanganjika) war Teil der von 1885 bis 1918 bestehenden Kolonie Deutsch-Ostafrika, danach wurde es britisch. 1961 wurde es unabhängig und hat sich seitdem im Vergleich zu vielen anderen postkolonialen Staaten relativ stabil entwickelt, wobei immer auch Tendenzen zu Repression durchschlagen. Der zunächst im Land und auch international geschätzte Präsident John Magufuli, der sich anfangs Korruptionsbekämpfung auf die Fahnen schrieb, irritierte mit der Leugnung des Coronavirus und ging später gegen missliebige Kritiker vor, bevor er 2021 überraschend starb. Auf ihn folgte Vizepräsidentin Samia Suluhu. Für die Menschen im Landesinneren, in Ilembula und Luduga mit zusammen gut 30 000 Einwohnern, wo Mgaya, Mbiliwyi und Chanafi leben, ist die tansanische Metropole Daressalam, wo die Regierung sitzt, 680 Kilometer weit weg. Geradezu unvorstellbar weit ist es vom südwestlichen Hochland in Tansania bis ins oberbayerische München und Haar. 11,5 Flugstunden, genau genommen.

Und doch gibt es enge freundschaftliche Verbindungen und den festen Glauben, dass das Schicksal der Menschen hier wie dort eng miteinander verbunden ist. Seit 1970 bestehen enge Verbindungen des Dekanats München mit Tansania. Es entstanden eine Reihe von Partnerschaften. Im Prodekanat München-Ost unterstützt die Jesuskirche in Haar über den Verein "Ha-Ile" Projekte in Ilembula, darunter vor allem die Schule dort und die im nahen Luduga. Das geschieht Hand in Hand mit dem Schu-Pa-Verein, der Eine-Welt-Aktionen am EMG und am Gymnasium Trudering organisiert. Bei einem Sponsorenlauf in Haar kamen im Juni mehr als 40 000 Euro zusammen. Gerade wird ein Schlafsaal an der Luduga-Schule errichtet. Kindern wird finanziell der Schulbesuch ermöglicht.

Ein Deutscher produziert elf Tonnen CO₂ im Jahr, ein Mensch in Tansania nur eine

Doch angesichts der aktuellen globalen Krisen ist auf beiden Seiten die Überzeugung gereift, dass Hilfe keine Einbahnstraße sein darf und echte Partnerschaft Not tut. Edwin Busl und seine Frau leben ohne Auto in einem Energiesparhaus in der Messestadt. Klimawandel, Ernährungskrise und Nord-Süd-Konflikt treffen alle: Die Busls wollen die Welt als Ganzes begreifen. "Unser Anliegen ist, dass wir unsere Partnerschaft sehr kritisch hinterfragen", sagt Busl, "weg von der Geber-Nehmer-Rolle." Nur gemeinsam könne es gelingen, den Planeten zu erhalten, sagt er und wähnt sich mit seinen Freunden aus Afrika "auf einem guten Weg". Man rauft sich zusammen. Die Intensität des Austauschs nimmt er als Gradmesser. "Gestern haben wir wieder drei Stunden heftig diskutiert."

Sie widersprechen sich jetzt gerne, pflichten sich bei oder weisen sich auf etwas hin: Busl greift ein, als Mgaya sagt, dass die Menschen in Nord wie Süd den Klimawandel bekämpfen müssten. "Da ist ein sehr großer Unterschied", sagt Busl. Während ein Mensch in Tansania eine Tonne CO₂ produziere, komme einer in Deutschland auf elf Tonnen. Mgaya widerspricht da gar nicht. Der Schulleiter betont die Bedeutung von Bildung. Immer wieder. Klar, der Norden habe den Süden ausgebeutet, es gehe weiter alles andere als gerecht zu. Aber das richtig einzuordnen und zu verstehen, sei für viele in seinem Land nicht einfach. "Es ist sehr schwierig zu entscheiden, ob du verärgert bist oder nicht." Das Wissen sei ausschlaggebend. Und da liege vieles im Argen.

Detailansicht öffnen Es geht eng zu in den Klassenzimmern, so wie bei einer 10. Klasse mit 80 Schülern im Mathe-Unterricht. (Foto: privat)

Der ehemalige Lehrer Busl will über die Verhältnisse an der Schule in Tansania reden: Die Luduga-Secondary-School existiert seit 17 Jahren. Dort werden 764 Schüler aus den Klassenstufen acht bis elf von 23 Lehrern unterrichtet. Mgaya erzählt, wie manche Lehrer 130 Schüler auf einmal in einem engen Klassenzimmer vor sich sitzen haben. Ein Unterricht, bei dem richtig gearbeitet und auch angeleitet werde, sei so nicht möglich. Kein Lehrer könne durch die Reihen gehen und schauen, was die Schüler machten, sagt Mgaya. Dafür würden am Ende der Stunde die Hefte eingesammelt und der Lehrer korrigiere dann nach. Die Stapel reichten dem Lehrer manchmal vom Boden bis zur Hüfte, beschreibt Mgaya.

Detailansicht öffnen Bildung, Bildung, Bildung: Aus Sicht von Schulleiter Wilhelm Mgaya von der Luduga-Secondary-School ist das System massiv unterfinanziert. (Foto: privat)

Detailansicht öffnen Einer von zwei Schlafsälen der Jungs an der Schule in Luduga. (Foto: privat)

Detailansicht öffnen Waschmöglichkeit der Jungen an der Schule. (Foto: privat)

Der Schulleiter macht die Politik in seinem Land für vieles verantwortlich, die zwar das Schulgeld abgeschafft habe, aber pro Schüler und Schuljahr umgerechnet nur 20 Euro zur Verfügung stelle. Die Regierung verfüge gar nicht über die Ressourcen, ihre Versprechen umzusetzen. Korruption sei weit verbreitet. "Es geht darum, wen du kennst, und nicht, was du weißt." Der Schulleiter aus Luduga redet viel darüber, was er von seiner Regierung erwartet und wenig darüber, was etwa die Freunde aus Haar für ihn tun könnten. Klar, sagt Gaya, der Kolonialismus wirke nach. Das sei noch in vielen Köpfen. Aber das dürfe keine Ausrede sein, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Doch natürlich sehen Mgaya, Mbiliwyi und Chanafi die Verantwortung der entwickelten Länder. Der Schulleiter aus Tansania hat am 1. Juli auf der Fridays-for-future-Demonstration am Münchner Friedensengel gesprochen und dort die vielen vor allem jungen Menschen aufgefordert, in ihrem Kampf für den Klimaschutz nicht nachzulassen. Er weiß, dass diese am längeren Hebel sitzen und wirklich etwas bewegen können. Sein Land leidet unter den Folgen der vor allem von den Industriestaaten wie Deutschland verursachten Klimakrise. Aber anders als in Kenia, Uganda und am Horn von Afrika herrscht in Tansania derzeit keine Hungersnot. Die Trockenheit hat allerdings Spuren hinterlassen. Bryceson Mbiliwyi berichtet von einer kurzen "Rain-Season" in diesem Jahr, die erst im Januar begonnen und im April schon wieder vorbei gewesen sei. Tansania exportiere derzeit Lebensmittel in die Nachbarländer und profitiere von guten Preisen. Aber er sehe die Gefahr, dass die eigene Bevorratung vernachlässigt werde und die Not auch bald sein Land treffen könne.

Detailansicht öffnen Die Erde braucht Freunde: Am Kaffeetisch des Ehepaars Busl wird der Nord-Süd-Dialog gepflegt. (Foto: Sebastian Gabriel)

Der Austausch ist rege. Auf dem Tisch steht eine Tasse vom Bund Naturschutz mit der Aufschrift "Die Erde braucht Freunde". Und man ist versucht zu ergänzen: Freunde in allen Regionen der Welt, die gemeinsam Probleme lösen. Das heißt auch, zuzulassen, dass es Verärgerung und Irritation gibt. Mgaya sagt auf Nachfrage, ja, natürlich gebe es bei all denen, die die Zusammenhänge kennen, Verärgerung über die Kolonialzeit-Verbrechen Deutschlands in Ostafrika. Und Busl weiß auch, wie kritisch über neokoloniale Ambitionen in Tansania gesprochen wird. Das Bewusstsein wächst, dass meistens mehrere schuld sind, wenn etwas nicht gut läuft.

Schon einmal hat die Nord-Süd-Zusammenarbeit funktioniert: beim Kampf gegen das Aids-Virus

Beim Kampf gegen das HIV-Virus hat man das irgendwann einigermaßen hingekriegt. Bryceson Mbiliwyi vom Partnerverein in Ilembula, der die Kontakte nach Haar pflegt, trägt bei dem Treffen in der Messestadt ein altes T-Shirt mit einem Slogan, der auf Kisuaheli aufruft, einen Aids-Test zu machen. Mbiliwyi unterstützt die Aids-Kampagne seit Jahren. Und jetzt geht es auch gegen Corona. Erst seit einem Monat wird in der von der lutherischen Kirche getragenen Klinik, in der Asifiwe Chanafi in Ilembula arbeitet, jeder Patient auf Covid getestet. Man hat zusätzliche Beatmungsgeräte angeschafft.

Christine Busl beherrscht etwas Kisuaheli. Das sei eine Frage des respektvollen Umgangs miteinander, sagt sie am Ende des Gesprächs. "Asante sana" - "vielen Dank." Das Ehepaar Busl fliegt mit nach Tansania, wenn die Gäste zurückkehren. Dann wird dort weiterdiskutiert. Der CO₂-Ausstoß des Flugs, versichern sie, werde kompensiert.