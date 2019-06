11. Juni 2019, 21:54 Uhr Talentiade 2019 Haialarm im Becken

Der 13-jährige Gregor Bechold ist das herausragende Talent der Schwimmabteilung des TSV Hohenbrunn und feiert national Erfolge. Damit verkörpert er die gute Arbeit eines Vereins, der schon um seine Existenz bangen musste

Von Stefan Galler

Zwischenzeitlich sah es in der jüngeren Vergangenheit sogar mal so aus, als würde es diesen traditionsreichen Schwimmverein womöglich schon bald nicht mehr geben. Und sollte sich diese Situation irgendwann wiederholen, das stellt der Abteilungsleiter Steffen Lenz unmissverständlich klar, "dann sind wir weg". Die Riemerlinger Haie, wie sich die Schwimmsparte des TSV Hohenbrunn-Riemerling nennt, musste in den vergangenen beiden Jahren insgesamt sage und schreibe acht Monate lang auf seine wichtigste Trainingsstätte, das Riemerlinger Ozon-Hallenbad verzichten. "Wir waren dazu gezwungen, immer wieder Wasserzeiten in anderen Bädern kaufen, etwa in der Sportschule Oberhaching oder im Heinrich-Heine-Gymnasium", sagt Lenz, "das war logistisch oft eine riesige Herausforderung".

Kräftiger Armzug: Gregor Bechold zieht seine Bahnen - und wird immer schneller. (Foto: TSV Hohenbrunn/oh)

Denn die Abteilung ist groß, mehr als 1300 Mitglieder gehören den Haien an, davon sind weit mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche. Dementsprechend heftig seien die finanziellen Anstrengungen gewesen, um ausreichend Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Mittlerweile ist das Bad in Riemerling wieder offen - und in knapp zwei Jahren öffnet dann ja das neue Hallenbad, das Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) und der Gemeinderat auf den Weg gebracht haben. Bei den Haien hoffen sie, dass ihnen die neue Sportstätte einen zusätzlichen Push versetzen könnte. Dabei scheint das nicht nötig zu sein, denn allen Widrigkeiten zum Trotz ist der TSV nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze bestens aufgestellt. Das konnte der Nachwuchs bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin unter Beweis stellen. Insgesamt schickte der TSV zehn Schwimmer in die Hauptstadt, diese absolvierten 28 Starts, schwammen 20 Bestzeiten und verbuchten zwölf Finalteilnahmen.

Herausragender Athlet war Gregor Bechold, Jahrgang 2006, der Gold über 100 und 200 Meter Freistil, sowie über 100 Meter Delfin erreichte. Dazu kamen vier Silbermedaillen. "Das sind schon unglaubliche Leistungen, die Gregor bringt", sagt Abteilungsleiter Lenz, der damit rechnet, dass der 13-Jährige noch einen deutlichen Wachstumsschub macht und dadurch womöglich noch schneller wird. Der Schüler kommt aus Zorneding, war bis vor drei Jahren als Leichtathlet auch noch beim TSV Vaterstetten. Und weil Hohenbrunn nicht direkt vor der Haustüre liegt, stellt die beinahe tägliche Fahrt zum Training auch für die Eltern eine große Herausforderung dar. Zumindest gebe es mittlerweile Fahrgemeinschaften, so dass mehrere Schwimmer aus der gleichen Ecke gemeinsam nach Riemerling gefahren werden. "Der Einsatz, den bei uns die Sportler, aber auch die Eltern bringen, ist beeindruckend", sagt Spartenchef Lenz, der Gregor Bechold eine große Karriere zutraut. Cheftrainer Pierre Martin bringt es aus Sicht der Haie auf den Punkt: "Es ist mir eine Ehre, ihn als Schwimmer im Verein zu haben." Neun bayerische Altersklassenrekorde für 13-Jährige hält er aktuell, dazu kommen vier deutsche Rekorde für Zwölfjährige, jener über 100 Meter Delfin auf der 50-Meter-Bahn (1:01, 54 Minuten), sowie drei weitere auf der 25-Meter-Bahn: Über 50 Meter Schmetterling (27,46 Sekunden), über 50 Meter Rücken (29,09 Sekunden) und 100 Meter Delfin, hier blieb er in 59,99 Sekunden zum ersten Mal unter der Minuten-Marke.

Schwimmer Gregor Bechold. (Foto: Privat)

Aber Bechold ist nicht das einzige Toptalent im Verein, auch ein weibliches Haie-Trio sorgte zuletzt immer wieder für Furore: Mara Sokac aus Grafing (Jahrgang 2004), die in Berlin über 50 Meter Freistil Silber holte; oder Jette Lenz aus Oberhaching (Jahrgang 2006), Tochter des Spartenchefs und in Berlin Bronzemedaillengewinnerin über 100 Meter Freistil. Dritte im Bunde ist Daniela Ernst (Jahrgang 2004), die Ottobrunnerin war 2017 bei den deutschen Meisterschaften Zweite über 200 Meter Rücken geworden, bei den aktuellen Jahrgangsmeisterschaften kam sie zwar über 50 Meter Rücken in den Endlauf, blieb jedoch ohne Medaille. "Sie hat gerade eine kleine Formdelle, aber auch da wird sie wieder herauskommen", sagt Steffen Lenz.

Abgesehen von diesen Spitzenathleten steht bei den Haien auch stets das große Ganze im Mittelpunkt. Wöchentlich bietet der Verein 20 Anfängerkurse sowie 28 Kinder- und Jugendgruppen an. "Jedes Jahr lernen unzählige Kinder im Hallenbad in Riemerling schwimmen und seit zwei Jahren haben auch Erwachsene, die nicht schwimmen können, die Möglichkeit, einen Kurs beim TSV zu besuchen", sagt Vanessa Breuning, die im Klub für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit 40 Trainern und Betreuern macht man auch dem großen SG Stadtwerke München Konkurrenz. Bei den Jahrgangsmeisterschaften in Berlin jedenfalls fiel die Bilanz der Haie besser aus als jene des Olympiastützpunktes.

Mit der Talentiade 2019 prämiert die Süddeutsche Zeitung zum zehnten Mal die Leistung von Sporttalenten (bis Jahrgang 2000) aus München und der Region sowie die Nachwuchsarbeit ihrer Vereine. Wir suchen deshalb junge Sportlerinnen und Sportler, die in den letzten beiden Jahren - unabhängig von Sportart oder Titeln - sportliches Engagement gezeigt haben. Vergeben werden unter anderem neun Förderpreise à 1500 Euro. Bewerbungen und Vorschläge bis 18. Juni unter sz.de/talentiade2019.