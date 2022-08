Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen sucht Unterstützung für den Fahrdienst der Tagesbetreuung. Die Tagesbetreuung steht immer dienstags und freitags zur Verfügung, um in Räumen in der Eschenstraße 40 pflegebedürftigen Menschen einen Tag mit Anregungen, Geselligkeit und Abwechslung zu bieten. Der Fahrdienst holt die Tagesgäste um circa 8.30 Uhr am Morgen ab und bringt sie gegen 16.30 Uhr wieder nach Hause. Ein behindertengerechter Bus ist vorhanden. Aber es fehlt an Fahrern. Die Einsätze sind laut Mitteilung flexibel planbar. Wer bereits einen Personenbeförderungsschein habe, könne sofort starten. Alle anderen könnten den Schein machen. Die Kosten dafür übernehme die Nachbarschaftshilfe. Bei dem Einsatz ist man versichert und erhält eine Aufwandsentschädigung. Die Tagesbetreuung ist integriert in die Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe. Dort helfen fachkundige Mitarbeiter bei Fragen rund um die Versorgung und Betreuung. Bei Interesse steht Geschäftsführerin Andrea Schatz unter Telefon 089/66 60 91 80 oder auch per E-Mail unter schatz@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de für Anfragen zur Verfügung.