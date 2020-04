Die Caritas hat die Verteilung an ihren sechs Lebensmittelausgaben und zwei Kleiderkammern noch bis zum 1. Mai umorganisiert. Um in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen die Versorgung der etwa 1200 Bezieher und deren Familien im Landkreis München zu gewährleisten, wurden Lebensmittelgutscheine ausgegeben. Diese wurden laut Caritas unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen zum Teil an den Ausgabestellen verteilt oder direkt in die Briefkästen der Bezieher eingeworfen. Um dies auch in den kommenden Wochen fortsetzen können, bittet die Caritas um Unterstützung und ruft unter https://www.caritas-landkreis-muenchen.de zu Spenden auf. Auch für Personen, die nun Kurzarbeitergeld erhalten und ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder erstmals Arbeitslosengeld II bekommen, bietet die Caritas Unterstützung in Form einer Sozialberatung an. Zusätzlich wurde eine neue E-Mail-Adresse für diese Anfragen eingerichtet: existenzsicherung-lkm@caritasmuenchen.de. Die Berater haben zudem ein besonderes Augenmerk auf die ältere Klientel. Sie haben Personen über 65 Jahren angerufen, um nachzufragen, ob ein Hilfebedarf bestehe. In den wenigen Fällen, in noch Unterstützung nötig war, habe die Caritas gezielt weitervermitteln und Hilfe organisieren können.