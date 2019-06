28. Juni 2019, 18:34 Uhr SZ-Talentiade Förderpreis für Valentin Zapf

Der 16-jährige Turner gewinnt den Wettbewerb für Nachwuchssportler

Von Iris Hilberth, Unterföhring

Der Unterföhringer Turner Valentin Zapf ist Sieger der SZ-Talentiade. Er gehört damit zu neun Nachwuchssportlern aus der Region, die von einer Jury diese Woche mit einem Förderpreis bedacht wurden. Den 16-Jährigen wird diese Nachricht im ungarischen Györ erreichen. Dort geht er in dieser Woche für den Deutschen Turnerbund (DTB) bei der Junioren-Weltmeisterschaft an den Start. Es sind die ersten internationalen Titelkämpfe für den Aschheimer Schüler, der 2017 deutscher Jugendmeister an Reck und Barren wurde und im vergangenen Jahr Vizemeister am Reck und am Boden. Sein großes Ziel: die Olympischen Spiele. Vielleicht schon 2024 in Paris.

Zapf hat es nicht einfach, national in dieser Sportart als bayerischer Athlet vorne mit zu turnen. Denn in anderen Bundesländern unterhält der Verband Stützpunkte mit Internaten. Die Nachwuchssportler haben dort einen auf das mehrmalige Training am Tag abgestimmten Stundenplan. Der Turner vom TSV Unterföhring hingegen besucht mit dem Kirchheimer Gymnasium eine normale Schule und muss sich das sportliche Fortkommen neben dem Unterricht - derzeit in der elften Jahrgangsstufe - selbst organisieren. Begonnen hatte er mit dem Turnen bei seinem jetzigen Verein, zwischenzeitlich war er beim TSV Mühldorf aktiv.

Als die sportlichen Leistungen einbrachen, wechselte er vor drei Jahren zurück nach Unterföhring. Seit er dort bei Zoltan Csuka und zusätzlich einmal in der Woche beim Landestrainer Kurt Szilier trainiert, geht es steil bergauf. In einem Jahr war er noch Letzter bei den nationalen Jugendmeisterschaften, zwölf Monate später holte er Gold. Höhepunkt war bislang ein Länderkampf in Mailand in diesem Frühjahr, bei dem er sich für die Junioren-Weltmeisterschaft qualifizierte.

Die Jury der SZ-Talentiade war insbesondere davon beeindruckt, dass ein so junger Sportler bereits ein internationales Leistungsniveau erreicht hat. Auch will sie mit der Preisvergabe honorieren, dass ein kleinerer Verein wie der TSV Unterföhring eine so erfolgreiche Jugendarbeit leistet. Die Preisverleihung findet am 24. Juli in München statt.