Huch, da ist er ja doch wieder! In Neubiberg hängen auch Wahlplakate, auf denen Bürgermeister Günter Heyland von den Freien Wählern abgebildet ist. Ganz schick in grauer Weste sitzt er vor einem Laptop am schummrig beleuchteten Schreibtisch, was wohl abendliches Arbeiten - also vollen Einsatz - suggerieren soll, ein freundliches Lächeln im Gesicht, fast staatsmännisch. Im Vorbeifahren könnte man denken, der amtsmüde Rathauschef will doch noch einmal sechs Jahre dranhängen. Oder kandidiert er wenigstens für den Gemeinderat? Wer jetzt gehofft hatte, den muss man enttäuschen. Heyland tritt zwar tatsächlich noch einmal an, aber nicht in Neubiberg. Das Plakat bewirbt seine Kandidatur auf der Liste der Freien Wähler für den Kreistag, dem Heyland auch jetzt schon angehört. Doch dass man für solch eine Kandidatur ein eigenes Wahlplakat anbringt, ist eher ungewöhnlich. Wer weiß, vielleicht wollten die Freien Wähler ja ihrem eigentlichen Bürgermeisterkandidaten Reiner Höcherl den bekannten und erfahrenen Vorgänger zur Seite stellen. Oder der scheidende Bürgermeister selbst wollte sich bei den Neubibergern noch einmal ins Gedächtnis rufen nach dem Motto: "Ihr hattet mich lange genug, ich wende mich jetzt anderen Aufgaben zu."

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.