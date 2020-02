Wie geht gleich wieder die stabile Seitenlage? Darf man den Hals so weit überstrecken? Und wann müssen Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung eingeleitet werden? Antworten auf all diese überlebenswichtigen Fragen gibt es in einschlägigen Kursen, die ein jeder vor der Führerscheinprüfung besuchen muss. Im besten Fall folgt eine regelmäßige Auffrischung, um für Notlagen gerüstet zu sein.

Lebensrettende Sofortmaßnahmen spielen derzeit auch in der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs eine entscheidende Rolle. Zumindest in Hohenbrunn. Dort bietet die örtliche CSU einen entsprechenden Kurs an, den Listenkandidat Martin Irlinger für diesen Samstag, 15. Februar, unter dem Titel "Optimal vorbereitet" organisiert. Die Gebühr übernimmt übrigens die CSU Hohenbrunn-Riemerling. "Weil Sie uns am Herzen liegen", heißt es in der Einladung. Geübt wird an einer Reanimationspuppe, nach drei Stunden sollen die Teilnehmer so viel Know-how vermittelt bekommen haben, dass sie als Ersthelfer einsatzbereit sein können. Was ja nicht schaden kann - vielleicht auch im Hinblick auf den Wahlabend in Hohenbrunn. Für den Fall, dass dort jemand angesichts der Ergebnisse in Ohnmacht fällt, wenn die CSU ihre Mehrheit verliert oder Bürgermeister Stefan Straßmair in die Stichwahl muss.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.