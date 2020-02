Mehmet Scholl hat schon während seiner aktiven Laufbahn als Fußballer viel Schmarrn erzählt. Da war einiges dabei, über das man lachen konnte. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage nach seinem Traumberuf: "Spielerfrau!" Öfter aber war es einfach zum Kopfschütteln, wie bei: "Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt." Das war übrigens angeblich sein Lebensmotto. Ob Scholl über einen der neueren Posts der Liberalen im Landkreis lachen kann, wäre noch zu klären. Auf ihrer Facebook-Seite stellt die FDP jedenfalls fest: "Parkplätze wachsen nicht auf Bäumen." Da können nicht einmal grüne Baum-Umarmer widersprechen. Doch die Liberalen stellen zugleich eine knallharte Forderung auf: "Lasst sie uns bauen." Also die Parkplätze. So drängt sich gleich ein Klischee auf, mit dem die FDPler selbst zu kämpfen haben: Wohin nur mit dem SUV, wenn man die paar hundert Meter zum Juwelier oder Pelzhändler erfolgreich zurückgelegt hat? Einfach so an der Haupt- oder der zwielichtigen Seitenstraße abstellen? Ist sicher keine Option. Also ist für die "Neue Generation München-Land", wie sich die Partei des Kreisvorsitzenden Michael Ritz, 60, selbst bewirbt, klar: Es müssen zwingend neue Parkplätze her, die fallen schließlich nicht von den Bäumen. Einer würde darüber vermutlich herzhaft lachen: Mehmet Scholl.

© SZ vom 19.02.2020 / müh Feedback