Ist das Leben in Aying noch lebenswert, wenn Bürgermeister Johann Eichler nach 24 Jahren abtritt? Wird auf ihn ein weiterer kluger Kopf folgen? Blöd wäre, wenn ein noch so gescheiter Rathauschef plötzlich mickrig dasteht im Vergleich mit einer hoffnungslos überlegenen höheren Intelligenz. Noch ist es nicht so weit, aber an diesem Dienstag kann man im Ayinger Bürgerhaus erfahren, wie künstliche Intelligenz (KI) unser Leben verändert. Auf Einladung von Kandidat Hermann Oswald spricht Professor Jürgen Schmidhuber zum Thema, der als Pionier der KI gilt. Nach eigenen Angaben arbeitet er seit dem 15. Lebensjahr an einer sich selbst verbessernden künstlichen Intelligenz, die klüger ist als er selbst, um dann in Rente gehen zu können. Jetzt ist er gerade 57 Jahre alt geworden und als "Vater der KI", wie er auch genannt wird, wohl immer noch klüger als sein Kind. Schmidhuber wird über Chancen und Risiken der KI referieren. Wer nicht dumm ist, geht hin.

