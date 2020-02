Ein Genscher-Plakat in Ottobrunn erinnert an die alte FDP

Es ist wieder da: Das Plakat mit dem Konterfei von Hans-Dietrich Genscher aus dem Jahr 1987, das bereits vor der Bundestagswahl 2017 in der Gemeinde aufgetaucht ist, wurde am Ottobrunner Bahnhofsplatz gesichtet. Das alte FDP-Gelb wirkt noch ein wenig mehr verblichen, der darauf angekündigte Auftritt des damaligen Außenministers im Hofbräuhaus ist inzwischen seit 33 Jahren Geschichte. Und wieder ist nicht klar, wer den Übervater der Liberalen aus der Mottenkiste geholt hat. Ein FDP-Wahlkämpfer, der in diesen düsteren Zeiten an die glorreiche Vergangenheit der Liberalen erinnern wollte, wie sich die Freien Demokraten damals noch nannten? Junge Menschen können sich ja wahrscheinlich schwer vorstellen, dass die FDP einmal eine staatstragende Partei war, die über Jahrzehnte die Geschicke Deutschlands mitgestaltete und - dank Leihstimmen - in Bund und Ländern stabil über fünf Prozent lag. Oder war es ein Kritiker, der auf subtile Weise den Niedergang der Partei vorführen will, indem er dem heutigen Führungspersonal den großen Vorgänger gegenüberstellt? Man wird es vermutlich nie erfahren. Aber es hätte beides eine gewisse Logik.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.