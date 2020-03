Es ist eine Frage, die nicht nur Moderatoren bei Diskussionen gerne den Kandidaten stellen, sondern die sich auch viele Wähler stellen: Warum möchte jemand Bürgermeister werden? Offiziell kommen dann immer Antworten wie: Weil ich die Gemeinde so liebe. Weil ich etwas bewegen möchte. Weil ich den Stillstand am Ort überwinden möchte. Bei Johannes Seitner von der Freien Wählergemeinschaft in Grasbrunn hörte sich das bei der Podiumsdiskussion am Mittwochabend so an: "Ich möchte frischen Wind rein bringen." CSU-Mann Detlef Wildenheim meinte, weil er "näher am Menschen" sei, und Max Walleitner musste erst von seinem Spickzettel ablesen, um sich zu vergewissern, warum er mit 65 Jahren eigentlich noch Rathauschef werden möchte. Es war was mit "weil ich den Bürgerinnen und Bürgern zuhören kann". Dass ein Bürgermeister beim Schützenfest ganz vorne mitmarschieren darf, sich ständig bei Goldenen Hochzeiten an Schnittchen laben kann und auch ganz gut verdient - solche Gründe hört man von Bewerbern nie. Ebenso selten, was Grasbrunns SPD-Bürgermeister Klaus Korneder bekannte: "Man weiß nicht, was man den ganzen Tag macht..." Man hätte es missverstehen können, hätte er nicht hinzugefügt: "... weil so viel Unvorhergesehenes daher kommt".

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.