Die Jungwähler sind eine heiß begehrte Gruppe. Bestes Beispiel dafür ist die kunstvolle Installation von Wahlplakaten vor dem Grünwalder Gymnasium, die sicherlich nicht zuletzt die Abiturienten 2020 locken soll. Vor der Schule sieht man das glatt rasierte, strahlende Gesicht von CSU-Bürgermeister Jan Neusiedl insgesamt zwölf Mal, einmal ganz am Rand auch Landrat Christoph Göbel. Die Übermacht von CSU-Plakaten ist aber auch an anderen Stellen zu sehen. So hat Dirk Hutmacher, zweiter Vorsitzender der Parteifreien und Elternbeirat der Martin-Kneidl-Grundschule, "allein zwischen der Südlichen Münchner Straße und der Reizensteinstraße auf einer Strecke von gerade mal 1400 Metern" 49 CSU-Plakate gezählt. Klar, dass das einem Parteifreien gegen den Strich geht, doch auch andere Eltern haben in der Facebook-Gruppe "Du kommst aus Grünwald wenn Du" die Überdosis Neusiedl beklagt. Etwa drei Neusiedl-Plakate direkt am Zebrastreifen vor der Grundschule, die die Verkehrssicherheit der Kinder behinderten. Grund für das ungebremste Wuchern der Plakate - die CSU hat dafür wohl am meisten Geld - ist die Ablehnung eines Antrags auf zahlenmäßige Beschränkung, den die Parteifreien gestellt hatten. Vielleicht nicht zuletzt mit Blick auf ihre eigene Kasse. Die Plakate am Zebrastreifen wurden nach der Beschwerde der Eltern sofort entfernt. Warum auch nicht, Grundschüler können ja eh noch nicht wählen.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.