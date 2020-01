Da war Planeggs SPD schneller als ihre Bundestagsfraktion und die Bundestagsverwaltung: Während der Ortsverein Bela Bach auf seiner Homepage bereits als "MdB" präsentiert, taucht sie weder auf der Seite des Bundestags noch der Fraktion auf. Ergibt Sinn, schließlich wird sie ihr Mandat erst in den kommenden Tagen annehmen. So bleibt noch Zeit für ihre Leidenschaft: die Berge. Vor wenigen Tagen postete Bach auf Instagram ein Foto von Berggipfeln und strahlend blauem Himmel. Nur eines schien Bach zu fehlen: "Waiting for snow", schrieb sie darunter. Wie viel sie vom Winter, so er noch kommt, allerdings haben wird, ist fraglich, wenn sie erst zur Flachlandtirolerin mit Büro in Berlin wird. Außerdem steht noch die Kommunalwahl an, bei der Bach wieder für den Gemeinderat in Planegg (Listenplatz fünf) und den Kreistag (Platz 13) kandidiert. Ihre Genossen werden darauf setzen, dass Bach mit dem neuen Amt als Bundestagsabgeordnete Stimmen für die Partei im Landkreis zieht. Aus Planegg könnten daher flehende Stimmen zu vernehmen sein: "Waiting for Bela Bach!"

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.