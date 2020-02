Stolz hat die Feldkirchner CSU vor einiger Zeit als erste Partei im Ort ihre Plakate angebracht. Lässig lehnt darauf ein Mann in weißem Hemd und schwarzem Sakko an einem Baum, im Hintergrund ist unscharf das Rathaus zu sehen. "Ihr Bürgermeisterkandidat für Feldkirchen" steht in großen Buchstaben unter dem Foto. Doch wie heißt der nette Herr denn nun? Möglicherweise bringt eine genauere Betrachtung des Plakats Aufschluss. Im oberen linken Eck finden sich noch einige Hinweise: "Feldkirchen 2020" und "Zukunft. Gemeinsam. Gestalten." steht da. Nein, den Namen des Kandidaten sucht man auf dem Aushang tatsächlich vergeblich. Weiterhelfen kann schließlich ein zweites Plakat, auf dem die Kandidaten der CSU für den Gemeinderat aufgelistet sind. An erster Stelle lächelt hier das gleiche Gesicht wie zuvor, versehen mit dem Hinweis "Bürgermeisterkandidat". Und hier ist auch des Rätsels Lösung zu finden: Der Herr in weißem Hemd und schwarzem Sakko heißt Stefan Seiffert.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.