Sie stehen bei Wind und Wetter an Infoständen, sitzen mit Konkurrenten auf Podien und klingeln nach Feierabend oder am Wochenende an der Haustür, um sich bekannt zu machen: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März sind angesichts der vielschichtigen Anstrengungen beim Werben um des Wählers Gunst wirklich nicht zu beneiden. Da wundert es nicht, dass sich manche prominente Hilfe holen, wie etwa die Kirchheimer CSU an diesem Wochenende.

Doch Maximilian Böltl & Co. setzen nicht etwa auf die Unterstützung von Ministerpräsident Markus Söder oder einem seiner Gefolgsleute. Beim Stimmenfang soll vielmehr das berühmte Urmel aus dem Eis helfen. Der letzte Vertreter einer ausgestorbenen Tierart macht am Sonntag, 23. Februar, Station in Kirchheim. Auf Einladung der CSU zeigt die Augsburger Puppenkiste das Stück "Urmels große Reise", in dem das zauberhafte Tierchen aufbricht, um seiner Mama, dem Hausschwein "Wutz", das von Professor Habakuk Tibatong verordnete Medikament gegen Bauchweh zu besorgen. Weil ein Waran aber Rizinus mit Rhinozeros verwechselt, reist Urmel nach Afrika. Oder in diesem Fall zur CSU nach Kirchheim. Ob es dort Nashörner gibt, ist nicht bekannt.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.