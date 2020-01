Der Mann von Welt trägt Anzug, feinsten Zwirn. Ein oberbayerischer Landrat kommt dagegen gern im Sommer-Stoiber daher, ein leichter Trachtenjanker mit Hirschhornknöpfen. In dieser Montur grüßt Landrat Christoph Göbel (CSU) von der dritten Seite seiner Wahlkampfbroschüre, die den Titel trägt: "Mit Herz und Verstand. Die Zukunft unseres Landkreises gestalten." In seinem Grußwort verbindet er dann Janker und Designer-Anzug: Mal ländlich, mal urban sei der Landkreis. "In ihm finden sich Hightech-Unternehmen und ein paar Kilometer weiter traumhaft schöne Naturschutzgebiete." Laptop und Lederhose - der Traum vom vielfältigen Bayern lebt und der Landrat will ihn weiterleben. Dafür muss er aber die Wahl am 15. März oder spätestens die Stichwahl zwei Wochen danach gewinnen. Falls das nicht klappt? Da gibt "Europas größte Shopping-Community" in einer Anzeige auf Seite zwei der Wahlbroschüre - flankiert vom Foto eines hippen Mannes in feinstem Zwirn - Hilfestellung und Inspiration: "Ihr neuer Job. Maßgeschneidert. Jetzt bewerben."

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.