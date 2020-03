Am Sonntag ist Kommunalwahl in Bayern. Und die Behörden erlauben all jenen, die nicht Briefwahl machen und trotz Coronavirus zur Abstimmung über Bürgermeister-, Landrats-, Gemeinde-, Stadtrats- und Kreistagskandidaten ins Wahllokal gehen wollen, dass sie aus Infektionsschutzgründen einen eigenen Stift mitbringen können, um ihre Kreuzchen zu malen. Gemäß Paragraf 50, Absatz 2, der Bundeswahlordnung soll in der Wahlkabine ein Schreibstift bereitliegen. Das sind im Sinne des Wahlrechts Bleistifte, die nicht dokumentenecht sein müssen, Farbstifte, Tintenstifte, Kugelschreiber, Faserstifte, Filzstifte und ähnliche. Also so ziemlich alles, was das Federmäppchen der Kinder hergibt. Nur einen Füller mit Zaubertinte sollte man nicht nutzen. Nicht, dass die Kreuze später wie von Geisterhand verschwinden oder überraschend auftauchen. Das könnte die Auszähler am Wahlabend ganz schön verwirren. Doch auch ansonsten schadet ein bisschen Vorsicht bei den schreibfähigen Mitbringseln nicht: Um das Wahlgeheimnis zu wahren, könnte es sinnvoll sein, einen ganz neutralen Kuli ohne Schnickschnack für den Urnengang auszuwählen und auf den als Wahlgeschenk abgegriffenen Stift mit Parteilogo oder gar Konterfei der Kandidaten zu verzichten. Nicht dass die anderen in der Schlange gleich sehen, wen man gewählt hat.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.