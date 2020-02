Was soll sich der Wähler denken, wenn jemand am liebsten getrocknete Tomatensuppe isst oder Himbeertraum? Weiß er deswegen besser, wen er wählen soll? Die Unabhängigen Garchinger haben ein Kochbuch herausgebracht, jeweils mit den Lieblingsrezepten der Kandidaten. Titel: "Unser Rezept für Garching". Ginge es also nach den Unabhängigen, gäbe es Lachswürfel auf Rucolabett von Bürgermeisterkandidat Harald Grünwald kredenzt. Interessant, schon wegen des Lokalkolorits, auch die "Garchinger Hauberlinge mit klarer Brühe" von Fraktionschef Florian Baierl, in Schmalz ausgebackene Heferupfen. Alles sehr schmackhaft und verlockend, kombiniert mit Stichworten zur Kommunalpolitik. "Treffen Sie eine gute Wahl" steht auf der Rückseite des Büchleins. Das werden die Garchinger sicherlich tun. Und wenn es kein Kandidat aus dem Kochbuch sein sollte, so hatten sie wenigstens Spaß beim Lesen und Nachkochen. Nicht immer muss alles nur zielgerichtet sein, es darf auch einfach nur Freude bereiten.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.