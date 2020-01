Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen: Kein Wunder, dass die Kulinarik für die Freie Wählergemeinschaft Ismaning zum Kommunalwahlkampf gehört. Noch dazu in Bayern, wo Bier als Grundnahrungsmittel dient und ein rescher Schweinsbraten auf keiner Speisekarte fehlen darf. Beim Dämmer- oder Frühschoppen sollen die Besucher mit Bürgermeisterkandidat Max Kraus und den Bewerbern für den Gemeinderat parlieren; im königlich-bayerischen Weißwurst-Seminar am 9. Februar lässt sich das richtige Zuzeln lernen, und wem's nicht zu ungemütlich ist, der kann sich beim Wintergrillen an die Kandidaten rankuscheln, mit einem Halsgrat in der Hand. Doch die Freien Wähler haben noch etwas in petto: Auf dem Hof des Landtagsabgeordneten Nikolaus Kraus gibt es ein Orangenfest - was immer man sich darunter auch vorstellen mag. Zitrusfrüchte statt Kohlköpfe im Krautdorf? Vorboten des Klimawandels und einer Zeit, in der an der Isar Palmen und Südfrüchte wachsen? Ein Angebot an Veganer und Abstinenzler? Vielleicht. Zum Abschluss ist jedenfalls Bayerns oberster Freier Wähler Hubert Aiwanger da - beim Starkbierfest. Da hat dann wieder alles seine Ordnung.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.